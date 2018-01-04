Наша специализация – профессиональное ведение юридической составляющей бизнеса клиентов. Юридические услуги оказываются как в варианте «all inclusive», включая выделенного юриста и компетентное представительство в судах и других инстанциях, так и по любому из наиболее востребованных направлений юридического аутсорсинга.