Регистрация бизнеса

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Ликвидация бизнеса

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Регистрация измений

  • Смена адреса
  • Смена директора
  • Смена наименования
  • Вывод участника и т.д.

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Бухгалтерские услуги

  • Нулевая отчетность
  • Электронная отчетность
  • Ведение учета
  • Консультации

Все преимущества аутсорсинга

Банкротство

  • Банкротство юридических лиц
  • Банкротство физических лиц
  • Процедурный контроль
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Вступление в СРО

  • Вступление в СРО Строителей
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  • Вступление в СРО Изыскателей
  • Консультации

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Товарные знаки

  • Регистрация товарного знака
  • Продление товарного знака
  • Защита товарного знака
  • Договора по товарным знакам

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Готовые фирмы

  • Готовые фирмы без счета
  • Готовые фирмы со счетом
  • Готовые фирмы с историей
  • Готовые фирмы с оборотами

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Банки-партнеры

Банк ВТБ

Помогаем любому бизнесу

Регистрируем бизнес

Во избежание рисков и для экономии времени, доверьте процесс профессионалам

Юридические адреса

Адрес организации будет значиться во всех документах и договорах

Ликвидируем бизнес

Ликвидация часто является естественным этапом в жизненном цикле бизнеса

Открываем расчетные счета

Открыть расчетный счет можно в любой момент после регистрации ООО или ИП

Регистрируем изменения

Процедура внесения изменений — точно и в установленный законом срок

Бухгалтерские услуги

Аутсорсинг бухгалтерских услуг — экономия средств и времени клиента

Банкротство

Сложная юридическая процедура как для должника, так и для кредиторов

Вступление в СРО

Саморегулируемые организации (СРО) объединяют компании одной отрасли

Товарные знаки

Товарный знак — это визитная карточка компании

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Выписку с полными сведениями из реестра нужно заказывать отдельно

Изготовление печатей

Печати бывают ручными, автоматическими и карманными

Высококвалифицированная юридическая поддержка

Наша специализация – профессиональное ведение юридической составляющей бизнеса клиентов. Юридические услуги оказываются как в варианте «all inclusive», включая выделенного юриста и компетентное представительство в судах и других инстанциях, так и по любому из наиболее востребованных направлений юридического аутсорсинга.

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Отзывы наших клиентов

Как мы работаем

  • 1

    Внимание
    к каждому клиенту

    Команда ЕДИНОГО ЦЕНТРА АУТСОРСИНГА нацелена на «подстройку» под клиента, так, чтобы и небольшие и крупные заказчики чувствовали на себе нашу заботу об их деловых интересах

  • 2

    Гарантии качества услуг

    Наши специалисты — юристы высшей квалификации с большим опытом работы. Имея такую команду, мы можем гарантировать высший уровень юридической защищенности интересов клиентов

  • 3

    Комплексное
    обслуживание

    Мы не декларируем компетентность, а действительно предоставляем все юридические услуги для бизнеса. Качество наших услуг - одинаково высокое по всем юридическим вопросам

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